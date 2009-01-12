Чехія має намір прискорити будівництво газопроводу в обхід Росії

Альтернативний газопровід "Набукко" для постачання до Європи середньоазіатського газу через Туреччину з`явиться 2015 року, вважає віце-прем`єр Чехії з європейських питань Олександр Вондра.

"Будівництво газопроводу "Набукко", через який здійснюватимуться постачання газу з Азії до Європи, може бути завершене вже на 2015 рік", заявив Вондра в неділю, повідомляє Чеське радіо.

На думку віце-прем`єра Чехії, підготовка цього проекту пришвидшиться під час чеського головування в ЄС.

Новий газогін має допомогти скоротити залежність Європи від російських енергоносіїв, уточнює Чеське радіо.

Утім, є цілий ряд складнощів, пов`язаних з початком будівництва. Наприклад, відсутність консорціуму країн Каспійського моря, які б могли взяти вагому участь в проекті.

Прага в рамках свого головування в ЄС планує скликати так званий "саміт південного коридору" навесні 2009 року, в якому повинні взяти участь держави-учасники проекту "Набукко".

РІА “Новости”