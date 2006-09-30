Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітав львів’ян з нагоди 750-річчя заснування міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, глава уряду відзначив, що Львів – одне з найкрасивіших міст Європи, яке яскраво вирізняється серед інших своєю самобутньою архітектурою, пам’ятками історії та культури. “Недарма його називають симфонією, втіленою в камені”, додав прем’єр.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні Львів – це сучасне місто, у якому свято оберігаються історичні традиції та постійно поповнюється скарбниця культурних і мистецьких надбань.

“Кожен, хто хоч раз побував у місті Лева, назавжди запам’ятає його неповторність, приваблюючу красу, щедрість і доброзичливість львів’ян”, впевнений прем’єр.

“Нехай це свято ще раз продемонструє згуртованість міської громади, яскраві народні таланти, підтвердить незгасаюче прагнення українців до вічних ідеалів Краси і Добра”, йдеться у вітанні.

В.ЯНУКОВИЧ подякував усім жителям Львова – самовідданим і відповідальним професіоналам, чуйним та щирим людям за повсякденну копітку працю, старанність і наполегливість, уміння берегти та примножувати традиції.