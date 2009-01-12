Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні в комерційних банках Києва курс продажу долара в середньому становить 8, 50/9,00 грн., євро – 11,50/12,40 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено наступні курси гривні до долара і євро:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,90/8,95 грн., євро – 11,30/12,30 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,50/9,20 грн., євро – 11,40/12,40 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 8,70/9,20 грн., євро – 11,62/12,42 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 8,50/9,00 грн., євро – 11,50/12,50 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,50/9,00 грн., євро – 11,50/12,50 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара на сьогодні не змінився і становить 7,70 грн./дол. США.