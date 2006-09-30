Трьох українців заарештовано у Греції

У Греції за звинуваченням у перевезенні 61 нелегала затримано судно „Seagull” (прапор США) та п’ятьох членів його екіпажу, троє з яких є громадянами України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, судно було затримано 27 вересня грецькою береговою охороною південніше о. Мішконос.

На цей час всі затримані перебувають під арештом. Грецькою стороною ведеться слідство.

Посольство України в Греції вживає заходів для з’ясування обставин затримання судна та інформації щодо членів його екіпажу.

Справа перебуває на контролі в МЗС та Посольстві України в Греції.