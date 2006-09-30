Трьох українців заарештовано у Греції
17:55, 30 вересня 2006Суспільство
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... за перевезення нелегалів
У Греції за звинуваченням у перевезенні 61 нелегала затримано судно „Seagull” (прапор США) та п’ятьох членів його екіпажу, троє з яких є громадянами України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, судно було затримано 27 вересня грецькою береговою охороною південніше о. Мішконос.
На цей час всі затримані перебувають під арештом. Грецькою стороною ведеться слідство.
Посольство України в Греції вживає заходів для з’ясування обставин затримання судна та інформації щодо членів його екіпажу.
Справа перебуває на контролі в МЗС та Посольстві України в Греції.
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