У Львові затримано військового лікаря під час одержання 1000 доларів хабара

Як повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці у Фейсбук лікар вимагав гроші від батька одного з курсантів вишу за виготовлення медичних документів для звільнення його з лав Збройних сил України за станом здоров’я.

«Кандидат медичних наук вимагав тисячу доларів США від батька одного з курсантів вишу за виготовлення медичних документів для звільнення його з лав Збройних сил України за станом здоров’я. Правоохоронці затримали здирника на робочому місці після одержання всієї суми хабара», - йдеться у повідомленні.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі Військової прокуратури Західного гарнізону, зловмисника затримано вчора, 23 лютого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.