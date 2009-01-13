Світові ціни на нафту знизилися

... до 37,6-42,9 долара за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 12 січня 2009 р. на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - в Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,91 (-1,51) дол./бар.; - в Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,59 (-3,24) дол./бар.

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