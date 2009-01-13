Світові ціни на нафту знизилися
01:26, 13 січня 2009Суспільство
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... до 37,6-42,9 долара за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 12 січня 2009 р. на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- в Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,91 (-1,51) дол./бар.;
- в Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,59 (-3,24) дол./бар.
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