Газпром готовий пустити газ: чекають "відмашки" з Москви

На газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" в Курській області (Росія) завершується підготовка до відновлення поставок газу через Україну в ЄС, повідомив РІА “Новости”по телефону представник "Газпрому", який знаходиться на станції.

"В даний час на ГВС знаходяться представники Єврокомісії, української сторони, "Газпрому", складено протокол про технічний стан на даний момент, він підписаний всіма спостерігачами. Станція готується почати технічний пуск, чекаємо команди з Москви", - сказав він.