На Донеччині горить шахта

У Донецькій області на шахті "Родинська" (ДП "Красноармійськвугілля") у м. Родинську проводиться ліквідація пожежі.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, о 22.30 гірничий диспетчер шахти викликав рятувальників за типом аварії "пожежа". Займання сталося у виробці з доставки матеріалів на вентиляційний штрек. На початок аварії в шахті знаходилося 49 чоловік, зокрема 18 – у зоні задимлення. Всі вони були оперативно виведені на поверхню. При цьому ніхто не постраждав.

На шахту прибули 6 відділень рятувальників. На даний момент на аварійній ділянці триває активне гасіння пожежі, зазначили в штабі.