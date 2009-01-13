Нафта подешевшала до 37 доларів

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 12 січня 2009 р. на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:

у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,91 (-1,51) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,59 (-3,24) дол./бар.

Таким чином, падіння цін на чорне золото продовжується вже третій день підряд. Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 7 січня впали на 5,95 і 4,67 дол. (Light, Sweet Crude Oil і IPE Brent Crude відповідно). 8 січня падіння становило 1,19 і 0,93 дол., а 9 січня - в середньому на 0,50 дол./бар.

10 і 11 січня торги не проводилися.

РБК