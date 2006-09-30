Під Донецьком знайдена ще одна загибла в катастрофі Ту-154

У суботу біля селища Суха Балка під Донецьком знайдено тіло ще однієї жертви катастрофи пасажирського літака Ту-154 "Пулковських авіаліній", повідомляє радіостанція "Эхо Москвы".

Тіло жінки виявив житель Санкт-Петербурга Руслан Ефіменко, який приїхав з сім`єю на місце авіакатастрофи. За його словами, на вигляд жінці 30-35 років, її тіло цілком упізнаване. Наразі на місці працюють слідчі прокуратури.

Нагадаємо, що катастрофа пасажирського літака Ту-154 компанії "Пулковські авіалінії", що прямував маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, сталася 22 серпня 2006 року. Потрапивши в грозовий фронт, літак зірвався в штопора і розбився неподалік селища Суха Балка під Донецьком. Усі 160 пасажирів і 10 членів екіпажа загинули.

Результати розслідування причин авіакатастрофи будуть оприлюднені в жовтні.

Лента.ру