Тимошенко обговорила з прем’єром Чехії ситуацію з постачанням газу з РФ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні провела телефонну розмову з прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

Співрозмовники обговорили ситуацію з постачанням газу з Росії та його транзитом через територію України до країн Євросоюзу.