Тимошенко обговорила з прем’єром Чехії ситуацію з постачанням газу з РФ
18:25, 13 січня 2009Суспільство
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Повідомила прес-служба Кабміну
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні провела телефонну розмову з прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.
Співрозмовники обговорили ситуацію з постачанням газу з Росії та його транзитом через територію України до країн Євросоюзу.
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