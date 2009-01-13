Тимошенко обговорила з прем’єром Чехії ситуацію з постачанням газу з РФ

18:25, 13 січня 2009
Суспільство
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Повідомила прес-служба Кабміну

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні провела телефонну розмову з прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

Співрозмовники обговорили ситуацію з постачанням газу з Росії та його транзитом через територію України до країн Євросоюзу.

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