Світові ціни на нафту підвищилися
01:20, 14 січня 2009Суспільство
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... до 37,8-44,8 доларів за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 13 січня 2009 р. на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,83 (+1,92) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,78 (+0,19) дол./бар.
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