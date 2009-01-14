Світові ціни на нафту підвищилися

01:20, 14 січня 2009
Суспільство
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... до 37,8-44,8 доларів за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 13 січня 2009 р. на провідних нафтових біржах підвищилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,83 (+1,92) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,78 (+0,19) дол./бар.

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