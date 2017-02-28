ВООЗ оновила список найбільш небезпечних супербактерій у світі

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, лідирують в ньому грамнегативні бактерії, такі як кишкова паличка, які можуть викликати смертельно небезпечні інфекції кровотоку і пневмонію у пацієнтів лікарень, чий імунітет ослаблений.

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Представлений вченими список буде обговорюватися напередодні саміту G20 в Німеччині цього літа: метою міжнародного співтовариства стане пошук нових антибіотиків, які змогли б боротися з інфекціями, що важко піддаються лікуванню.

Багато експертів неодноразово попереджали про наближення так званої постантибіотичної ери, коли деякі інфекції буде неможливо вилікувати існуючими препаратами.

Таким чином, звичайні інфекції можуть одержати широке поширення і призвести до летальних наслідків.

Марі-Поль Кіні з ВООЗ вважає, що стійкість до антибіотиків досягла тривожних масштабів, в той час як винахід нових ліків все ще не відбувається.

"У нас стрімко закінчуються варіанти лікування. Ми не можемо покладатися тільки на сили фармакологічного ринку, тому що в такому разі нові антибіотики не будуть розроблені вчасно", - вважає Кіні.

Крім того, у ВООЗ попереджають про те, що фармацевтичні компанії можуть піти шляхом найменшого спротиву і зосередитися на розробці більш простих і прибуткових препаратів, в той час як акцент повинен бути зроблений на клінічній необхідності нових антибіотиків.

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У список ВООЗ не був включений туберкульоз - пошуку нових методів лікування цієї інфекції вже віддано пріоритетне значення.

Список був складений з урахуванням поточного рівня стійкості до ліків, глобальних показників смертності, поширення інфекцій і навантаження на систему охорони здоров'я.

У одній з інфекцій на початку списку, бактерії під назвою клебсієла, нещодавно розвинулася стійкість до потужного класу антибіотиків - карбапенемів.