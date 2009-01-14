Вибух у Вишгороді: постраждали 8 осіб
11:04, 14 січня 2009Суспільство
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НП у "Веселих Хатках"
Вчора о 19.45 у місті Вишгород, що на Київщині, в приміщенні харчоблоку приватного кафе „Веселі Хатки” стався вибух газового балону з послідуючим горінням, в результаті якого постраждали 8 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Всіх постраждалих з опіками різних ступенів важкості госпіталізовано.
О 21.00 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.
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