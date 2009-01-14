Вибух у Вишгороді: постраждали 8 осіб

Вчора о 19.45 у місті Вишгород, що на Київщині, в приміщенні харчоблоку приватного кафе „Веселі Хатки” стався вибух газового балону з послідуючим горінням, в результаті якого постраждали 8 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Всіх постраждалих з опіками різних ступенів важкості госпіталізовано.

О 21.00 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.