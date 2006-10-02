Газ подешевшав за місяць на 32 відсотки

Американські індекси упродовж торгів 29 вересня показали помірне падіння. Dow Jones знизився на 0,34 відсотка до 11679,07 пункта, S&P500 - на 0,25 відсотка до 1335,85 пункта, а NASDAQ - на 0,51 відсотка до 2258,43 пункта.

Листопадовий контракт на постачання нафти марки WTI на біржі NYMEX подорожчав на 0,15 долара до 62,91 долара за баррель. На Лондонській міжконтинентальній біржі ICE листопадові ф`ючерси на нафту марки Brent, навпаки, подешевшали на 0,06 долара до 62,48 долара за баррель. Основним стримуючим чинником для зростання цін є зниження темпів зростання американської економіки, що може призвести до падіння попиту на нафту і нафтопродукти, повідомляють аналітики K2kapital. За підсумками місяця нафта подешевшала на 12 відсотків. Вартість листопадового контракту на природний газ піднялася на 4 відсотки до 5,62 долара за мільйон британських термічних одиниць. Проте за місяць ціна на газ спустилася на 31,7 відсотка.

Лента.ру