Газова корпорація Греції планує подати в суд на Газпром

Грецька національна газова корпорація (DEPA) планує подати в суд на “Газпром” для відшкодування своїх втрат через припинення поставок російського газу до Греції.

Як повідомив грецькому Інтернет-виданню Kathimerimi виконавчий директор грецької національної газової корпорації Макіс ПАПАГЕОРГІУ, у контракті між DEPA і “Газпромом” прописано, що російська фірма виплатить компенсацію, якщо вона не зможе поставити домовлені обсяги газу.

М.ПАПАГЕОРГІУ також зазначив, що його компанія отримала листа від “Газпрому”, в якому останній охарактеризував ситуацію з постачання газу до Греції як форс-мажорні обставини. За словами виконавчого директора DEPA, з цього можна зробити висновок, що росіяни не мають жодного наміру виплачувати будь-яку компенсацію DEPA або будь-якій іншій європейській фірмі, яка постраждала через припинення газопостачання з минулого тижня.

За оцінкою М.ПАПАГЕОРГІУ, на сьогодні компенсація, яку б мала отримати Греція, досягнула 1 млрд. євро. Він також додав, що DEPA подасть у суд, як тільки відновиться газопостачання.