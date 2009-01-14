Дубина готовий летіти в Москву і о першій, і о другій ночі
16:05, 14 січня 2009Суспільство
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Нафтогаз сидить на телефонах
Представники "Нафтогазу України" готові в будь-який час вилетіти на переговори з "Газпромом".
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України" Олег ДУБИНА сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Ми завжди перебуваємо на телефоні, якщо є якесь розуміння, що ми можемо щось підписати, я готовий вилетіти і о першій, і о другій ночі», - сказав він.
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