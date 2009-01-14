Міллер пропонує Україні схему

"Газпром" може здійснити розмінні операції щодо газу з Україною, щоб забезпечити постачання споживачам Словаччини і Молдавії. Про це заявив у середу на зустрічі з прем`єр-міністрами Словаччини, Болгарії і Молдови голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА "Новости".

"Пропозиція, яку було зроблено з боку прем`єр-міністра Словаччини, цілком реалізовується. Йдеться про обмінні операції, коли "Газпром" поставить газ для внутрішнього споживання України, 20 мільйонів кубометрів, а Україна поставить їх з підземних сховищ газу (ПСГ) на західні кордони для споживачів Словаччини", - сказав голова "Газпрому".

Він зазначив, що таку саму схему постачання може бути використано для забезпечення споживання Молдавії, але це неможливо для Болгарії, оскільки на цьому напрямі в Україні немає ПСГ.

***У підмосковній резиденції прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА Ново-Огарьово відбуваються термінові переговори голів урядів Росії, Словаччини, Болгарії і Молдавії. Зустріч присвячена врегулюванню ситуації, пов`язаної з транзитом російського газу для європейських країн через територію України.