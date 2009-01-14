Бойко звинувачує Тимошенко в лобіюванні інтересів Медведчука і Бакая

Екс-міністр палива і енергетики, народний депутат України Юрій БОЙКО вважає, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є Віктор МЕДВЕДЧУК та Ігор БАКАЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО сказав у бесіді з журналістами сьогодні в Києві.

«Компанія FKRtt Universal Swissland належить Віктору МЕДВЕДЧУКУ і Ігорю БАКАЮ. Прем`єр-міністр лобіювала підписання контракту між російською стороною і цією компанією на експорт з території РФ 4,5 млрд. куб. м газу в першому кварталі. Саме тому виплата газових боргів так довго затягувалася урядом України, як і переговорний процес в цілому», – сказав Ю.БОЙКО.

За словами народного депутата, відмова російської сторони від підписання контракту з FKRtt Universal Swissland і призвела до ескалації газового конфлікту між Росією і Україною.

Разом з тим Ю.БОЙКО назвав «абсурдними» звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО в причетності до зриву переговорів з постачання російського газу до України.

«Якщо переговори відбуваються стійко, їх неможливо зірвати. Що це за прем`єр-міністр, домовленості якого, за її словами, можуть зірвати двоє опозиційних депутатів і один бізнесмен?» - сказав Ю.БОЙКО і додав: «Я вважаю, що прем`єр-міністр, який вигадує абсурдні виправдання власної безпорадності й некомпетентності, не потрібний Україні. Це позиція нашої фракції та партії».

«У країні через брак газу зупинилися 23 найбільших промислових підприємства, які в сумі виробляють 50% ВВП. Майже 2 мільйони їх співробітників фактично втратили роботу. Зупинено теплопостачання ряду міст і цілих регіонів. Уряд, який допустив це, не має права залишатися при владі», - заявив Ю.БОЙКО, який є заступником голови Партії регіонів.

Він зазначив, що за 14 днів газового конфлікту Україну в очах європейців «перетворили на Сомалі з газовими піратами, де панує хаос, беззаконня і безвладдя». Це завдало колосальної шкоди репутації країни.

Також Ю.БОЙКО відкинув звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО в причетності до компанії RosUkrEnergo. «Я не маю відношення до RosUkrEnergo», - сказав він.