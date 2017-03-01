Під Нацбанк в рамках акції принесли труну із лялькою Гонтаревої всередині (фоторепортаж)

Під будівлею Національного банку України у Києві 1 березня 2017 року відбулася акція проти діяльності російських банків в Україні "Стоп російським банкам".

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Зокрема, учасники акції принесли під Нацбанк гумову ляльку з портретом голови НБУ Валерії Гонтаревої в труні.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ надали інформацію про те, що Гонтарева допомогла росіянам забрати гроші з Платинум Банку.

Перед банкрутством Платинум Банку його керівництво перевело великі суми грошей в Промінвестбанк, дочірню структуру російського Внєшекономбанку. Гроші росіян були врятовані за вказівкою керівництва Національного банку України, стверджували ЗМІ.