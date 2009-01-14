МНС готова рятувати газотранспортну систему в разі нештатних ситуацій

МНС готове реагувати на нештатні ситуації, що можуть виникнути на газотранспортній системі України, заявляє міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, з метою попередження та оперативного реагування на надзвичайні ситуації та події на об’єктах газотранспортної системи з моменту зниження тиску газу російською стороною в магістральних газопроводах підрозділи МНС України вже були готові до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із аваріями на об’єктах вітчизняної газотранспортної системи.

За словами В.ШАНДРИ, розуміючи складність ситуації з постачанням російського газу, МНС вжило усіх необхідних заходів щодо недопущення нештатних ситуацій на об’єктах ГТС. Наприкінці грудня 2008 року територіальними органами МНС у регіонах був організований постійний моніторинг щодо можливого виникнення нештатних ситуацій на об’єктах ГТС України. Також на місцях підрозділами МНС відпрацьовано і введено в дію Плани реагування на нештатні ситуації.

Як заявив міністр, посилено контрольно-наглядову діяльність за станом цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, особливо тих, що можуть припинити свою діяльність унаслідок відключення від постачання природного газу.

За словами В.ШАНДРИ, здійснено перевірки готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, проведено розрахунок додаткових сил, які можуть бути задіяні у разі виникнення надзвичайних ситуацій та нештатних подій на об’єктах Мінпаливенерго.

Окрім того, МНС провело наступні заходи: посилений контроль за дієздатністю автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення; служба пожежної безпеки провела з персоналом підприємств газотранспортної системи позапланові інструктажі з питань пожбезпеки; налагоджено інформаційну взаємодію з територіальними підрозділами Мінпаливенерго щодо забезпечення контролю за тиском подачі газу у магістральних газопроводах середнього і низького тиску.

Чергові сили і засоби МНС перебувають у постійній готовності до дій за призначенням, щоденно в аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділах на цілодобове чергування заступають понад 8000 рятувальників та більше 7000 одиниць техніки.

Виконання заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій на об’єктах газотранспортної системи взято на особливий контроль МНС і Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В.ШАНДРА запевнив: «Сили МНС підготовлені до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із аваріями на газотранспортних системах України».