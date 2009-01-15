Відмова від Північного потоку зробить газ для Європи дорожчим

Відмова Європи реалізовувати проект "Північний потік" (Nord Stream) - будівництво трубопроводу через дно Балтійського моря до Німеччини - призведе до підвищення вартості газу для споживачів, оскільки в цьому випадку Росія буде вимушена продавати газ на інші ринки і, відповідно, використовувати альтернативні, дорожчі канали транспортування, зокрема, скраплення, сказав прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"Газова" суперечка між Росією і Україною щодо умов транзиту газу до Європи спонукала Москву говорити про необхідність прискорити реалізацію цього проекту, але проти нього виступають скандинавські і балтійські країни, які побоюються екологічних наслідків. Крім того, проект викликає критику в самій ФРН. Критики проекту бояться, що його реалізація зробить залежність Європи від російського газу ще серйознішою.

"Газ у Європі, звісно, буде. Його буде менше, і він буде дорожчий", - сказав прем’єр-міністр РФ в інтерв`ю Першому телеканалові німецького телебачення ARD, відповідаючи на запитання, що буде, якщо "Північний потік" не будет реалізований. І пояснив вищу вартість газу для Європи без "Північного потоку" рядом обставин.

"Ми будемо вимушені транспортувати свій ресурс на ринки інших регіонів світу - до Сполучених Штатів, на схід. Це означає, що ми більше приділятимемо увагу такому способу доставки газу споживачам, як скраплення, а це дуже дорогий процес", - сказав прем`єр.

Крім того, вважає він, транзитні країни створюватимуть постійно проблеми з тим, щоб підвищувати вартість прокачування через їх території, з тим, щоб одержати газ дешевше собі, а отже, інші споживачі одержуватимуть його дорожче.

РІА “Новости”