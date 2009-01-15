Путін: ціна на газ неминуче впаде

Прем`єр РФ Володимир Путін відкинув звинувачення, що збільшення об`ємів постачань російського газу до Європи дасть Москві можливість диктувати європейським споживачам ціни.

"Ми не нав`язуємо ніяких цін. Мало хто знає з європейських громадян, у тому числі і громадян ФРН, що ці ціни складаються і залежать безпосередньо від ринкових цін на нафту і нафтопродукти. Від нас ці ціни ніяк не залежать. Висока ціна на нафту - висока ціна на газ. Ціни на нафту і нафтопродукти падають - падають і ціни на газ", - сказав російський прем`єр в інтерв`ю німецькому телеканалові ARD.

Ціна на газ змінюється слідом за ціною на нафту з піврічною затримкою. Ціна на нафту впала майже втричі - до $50 за баррель - наприкінці минулого року.

"Вона неминуче впаде протягом цього року у зв`язку з тим, що наприкінці попереднього ціни на нафту впали. Тому якщо на когось і треба злитися - то на нафтових спекулянтів, які торгують не реальним продуктом, а папірцями. Але це не наше породження - це те, що було зроблене в інших регіонах світу, а зовсім не на московських біржах", - сказав Путін.

РІА “Новости”