Кабмін увів ліцензування експорту мазуту

Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліцензування експорту мазуту до 1 травня 2009 року.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 9 січня.

Згідно з документом, ліцензії на експорт палива суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності видаватимуться Міністерством економіки зі щомісячним інформуванням Державної митної служби, яка у свою чергу щомісячно подаватиме Мінекономіки інформацію про обсяг здійсненого експорту мазуту.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 9 січня ухвалив рішення про спрощення процедури закупівлі мазуту промисловими підприємствами для використання його у виробництві замість газу.