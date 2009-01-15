Європарламент має ухвалити газову декларацію

Сьогодні Європейський парламент має ухвалити свою декларацію щодо російсько-українського газового конфлікту. Напередодні, під час слухань з цього питання, європарламентарі висунули від керівництва ЄС вимоги вжити радикальних кроків для вирішення проблеми й з’ясування обставин припинення постачання газу до країн Євросоюзу.

За словами голови комітету Європарламенту з міжнародних відносин Яцека Саріуша Вольського, Євросоюз має купувати газ в “Газпрому” уже на україно-російському кордоні та поділити відповідальність із Україною щодо транзиту газу. “Ми хотіли би бачити радикальні заходи стосовно наших партнерів задля відновлення енергопостачання“, - сказав Саріуш-Вольський. Багато євродепутатів піддали критиці дії Росії. “За вимогами «Газпрому» стоїть машинерія Кремля, яка хоче підірвати український уряд і поставити Україну на коліна”, - сказала депутат від Польщі Ганна Фолтин-Кубіцька. Деякі парламентарі також висловили розчарування діями українського керівництва. Втім, найбільше критики прозвучало на адресу Словаччини та Болгарії, глави урядів яких поїхали на прямі переговори до Києва та Москви. На думку євродепутатів, це завадить ЄС узгодити єдину позицію.

Німецька хвиля