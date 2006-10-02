Горан Бреговіч загубив у Львові паспорт
12:12, 02 жовтня 2006Суспільство
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Композитор до ситуації віднісся з гумором
Відомий композитор і виконавець Горан Бреговіч, який вчора давав концерт у Львові, загубив там паспорт.
Проте до ситуації віднісся з гумором і сказав, що для поїздки до себе додому йому потрібно три паспорти – сербський, хорватський і боснійський. Але в той же час выдзначив, що дуже корисним в такій ситуації є французький паспорт, який у нього також є.
Обком з посиланням на Львівський портал
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