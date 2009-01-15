Долар і євро на міжбанку пішли вниз

Торги відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,5300/8,7600, ціни на російську валюту впали – 0,2620/0,2700, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,2200/11,5530. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3170/1,3172 (середа - 1,3314/1,3316).

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