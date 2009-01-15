Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні курс купівлі-продажу долара в комерційних банках столиці становить в середньому 8,48/8,89 грн., євро – 11,17/11,94 грн.

Згідно з інформацію, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено наступні курси гривні до долара та євро:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,50/8,90 грн., євро – 11,05/11,80 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,60/8,90 грн., євро – 11,20/11,80 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 8,65/8,85 грн., євро – 11,33/11,73 грн.;

«Хрещатик» (головний офіс): долар США – 8,40/8,90 грн., євро – 10,50/12,00 грн.;

«Родовід банк»: долар США – 8,09/8,99 грн., євро – 11,49/11,99 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 8,60/8,80 грн., євро – 11,40/12,00 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,50/8,90 грн., євро – 11,20/12,25 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара на сьогодні не змінився й становить 7,70 грн./дол. США, по відношенню до євро знизився до 1014.3210 грн.