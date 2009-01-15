Київське метро не готове дешевшати

Київський метрополітен не готовий до зниження вартості однієї поїздки на 30 копійок - до 1,7 грн. вже з 23 січня, пише газета “Коммерсант-Украина” з посиланням на керівника підприємства Петра МІРОШНИКОВА.

Напередодні на засіданні постійної комісії Київради з питань транспорту і зв’язку він заявив, що це може привести до виникнення великих черг під час придбання жетонів, оскільки необхідність відлічувати здачу збільшить час обслуговування пасажира на 50%.

За його словами, існуючі автомати з продажу жетонів до цього не пристосовані, їх потрібно перевстановити, а дрібних монет у касах не вистачає. "Ми звернулися в банки з проханням про придбання десятикопійкових монет, але нам запропонували купувати їх з комісією в 15%. Це неприйнятна вимога. Тому, звісна річ, черги будуть", - сказав П.МІРОШНИКОВ.

Крім того, зазначив керівник метрополітену, через зниження тарифу підприємство цього року недоотримає 70 млн. грн. Він нагадав, що в 2009 р. планується дохід у розмірі 973 млн. грн., а витрати мають скласти 1 млрд. 175 млн.

За словами П.МІРОШНИКОВА, плани Київської міськдержадміністрації щодо зниження тарифу на проїзд у метро з 2 грн. до 1,7 грн. погіршать фінансове становище підприємства. "Нова тарифна політика дасть змогу метрополітену покрити тільки витрати на зарплату і соціальні відрахування", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня на розширеному засіданні колегії Антимонопольного комітету голова КМДА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що КМДА має намір знизити ціну на проїзд у столичному метро на 30 коп. (до 1,7 грн), а в наземному транспорті – на 50 коп. (до 1,5 грн.). Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв, що відповідне рішення буде прийняте на найближчій сесії Київради 22 січня і набуде чинності наступного дня.