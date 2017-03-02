В Україні створять держкомісію з питань безпеки на шахтах - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив сьогодні після завершення засідання комісії на шахті «Степова» на Львівщині.

«Це той випадок, коли не тільки з огляду на те, що відбулося тут, а й з тим, щоби не допустити подібного і щодо безпеки загалом на шахтах. Тому завтра буде створено державну комісію», - сказав Гройсман.

Попередньо причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші, але «відповідні датчики не сигналізували». Чому і як це сталося, буде встановлюватися, зазначив Гройсман.

Читайте такожОбвал шахти на Львівщині: названо імена загиблих гірників

Також Гройсман наголосив, що буде виділено 200 млн грн на засоби захисту шахтарів.

Як повідомляв УНІАН, на шахті №10 "Степова" об'єднання ДП "Львіввугілля" сьогодні стався вибух та обвал гірської породи. У ДСНС повідомили, що всіх гірників з шахти піднято на поверхню. Наразі відомо про загибель 8 людей.