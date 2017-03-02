Вибух у шахті на Львівщині: госпіталізовані 14 шахтарів, двоє у важкому стані

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Зазначається, що на аварійній ділянці у зоні вибуху знаходилося 34 гірники. Наразі відомо про вісьмох загиблих.

14 травмованих госпіталізували до Червоноградської центральної міської лікарні: дві людини в реанімації, 11 – в хірургічному відділенні, одна – в травматології.

"За оперативною інформацією, двоє постраждалих перебуває у важкому стані, 12 - середньої тяжкості", - зазначили у міністерстві.

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До Червоноградської лікарні додатково направили спеціалістів зі Львова – анестезіологів, нейрохірургів, лікарів політравми, комбустіологів (лікар, який спеціалізується в опіковій медицині). Задіяно 7 бригад швидкої медичної допомоги.

За попередньою інформацією ДСНС, під завалами уже нікого немає, усіх постраждалих підняли на поверхню.

Для координації дій відповідних служб на Львівщину разом з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом вилетів заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.