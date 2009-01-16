Україна готова поки безкоштовно прокачувати газ до Європи

Україна до моменту укладення угоди з Росією про ціну на газ та ставку на транзит готова безкоштовно здійснювати прокачку газу до європейських споживачів.

Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі у Лондоні 15 січня з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, доставка газу до країн ЄС є завданням номер один. «Всі комерційні, конфліктні питання відкладемо вбік. Це не так важливо сьогодні для європейського споживача», - зазначив Президент України.

«Бажання, воля, які від імені України я привіз до Європи, повинні засвідчити нашим європейським друзям: Україна є друг Європи, Україна робить все, щоб забезпечити в неможливих умовах виконання функцій поставки російського газу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що українські державні гарантії вже офіційно направлені на адресу російської сторони.

За його словами, питання наразі залишається лише у наявності політичної волі, необхідної для його вирішення. «Ми сьогодні просимо російську сторону про одне - відкрити повноконтрактну поставку газу, як того вимагає відповідна технічна угода. Україна гарантує транзит цього газу», - наголосив Президент.

Також В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що Україна повністю розрахувалася за газ, який був поставлений їй у 2008 році, і підкреслив, що наша держава в минулому році і особливо з 1 січня 2009 не робила несанкціонованого відбору газу.

«Я хочу, щоб це знали всі: Україна не крала і не краде газ. Якщо це питання залишається таким гострим, ми ще раз звертаємося до Єврокомісії щодо створення спеціальної комісії, яка б дослідила питання, пов`язані з постачанням російського газу, виконання Україною функцій транзитера, і найголовніше - могла б дати оцінку щодо відбору чи не відбору Україною газу із російських поставок до Європи», - сказав Президент.