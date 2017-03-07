Дві третини читачів УНІАН вважають "цирком на дроті" ситуацію зі "слабким здоров’ям" Насірова – опитування

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 66% читачів відповіли, що нудить від корупціонерів-симулянтів зі "слабким здоров’ям" і вважають нинішню ситуацію з відстороненим головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим "черговим цирком на дроті".

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Водночас 25% опитаних заявили, що "прекрасно" ставляться до цієї ситуації, адже вперше з часів незалежності в Україні судять чиновника такого рівня.

При цьому 3% респондентів все ж припускають, що в Насірова можуть бути проблеми зі здоров’ям. Але водночас переконані, що не можна дати йому втекти.

Лише 1% читачів відповіли, що звинувачення НАБУ на адресу Насірова нікчемні, а також констатували, що суд над людиною у такому фізичному стані є дикістю.

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Ще 5% читачів заявили, що їм байдуже, і що вони не розуміють, чому цією справою так переймаються.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 7 березня Солом'янський райсуд Києва нарешті зміг обрати запобіжний захід відстороненому голові ДФС Роману Насірову, підозрюваному у зловживанні владою та нанесенні збитків державі на суму майже 2 млрд грн. Суд заарештував чиновника до 30 квітня 2017 року із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.