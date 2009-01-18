Бакай запевняє, що Тимошенко не лобіювала його інтереси

Колишній керівник НАК «Нафтогаз Україні» Ігор БАКАЙ спростовує звинувачення народного депутата від Партії регіонів Юрія БОЙКА в тому, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО лобіює інтереси компанії-газотрейдера, що належить І.БАКАЮ.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» .

«ТИМОШЕНКО до цього не має жодного відношення взагалі, і вплинути вона на це не може. Якщо Росія експортує газ і хоче когось залучити, то це справа Росії, а не України, - наголосив І.БАКАЙ. - Як ТИМОШЕНКО може пролобіювати компанію, якщо у неї немає газу, немає ринку збуту?».

«Те, що говорить БОЙКО - це така брехня, що у мене просто сили не вистачає, щоб пояснити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня колишній міністр палива і енергетики, народний депутат Ю.БОЙКО висловив думку, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є Віктор МЕДВЕДЧУК та І.БАКАЙ.

«Компанія FKRtt Universal Swissland належить МЕДВЕДЧУКУ і БАКАЮ. Прем`єр-міністр лобіювала підписання контракту між російською стороною і цією компанією на експорт з території РФ 4,5 млрд. куб. м газу в першому кварталі. Саме тому виплата газових боргів так довго затягувалася урядом України, як і переговорний процес в цілому», – сказав Ю.БОЙКО.

За словами депутата, відмова російської сторони від підписання контракту з FKRtt Universal Swissland й призвела до ескалації газового конфлікту між Росією і Україною.