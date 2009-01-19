Домовленості Тимошенко і Путіна означають капітуляцію Києва?

Відомий український експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут вважає, що українсько-російські домовленості означають капітуляцію Києва в газовому протистоянні.

На перший квартал цього року ціна російського газу для України має скласти 376 доларів за тисячу кубометрів, що на 20 відсотків менше, ніж середньоєвропейська ціна.

Олександр Нарбут здивований, чому керівник українського уряду Юлія Тимошенко погодилася на ці умови, не переглянувши умови транзиту. «Ця домовленість нагадує повне фіаско української газово-енергетичної політики», - сказав експерт в інтерв’ю «Німецькій хвилі». «Мабуть, - продовжив Нарбут, - це свідчить про недостатнє розуміння, чого це може коштувати українській економіці. Адже ставка транзиту залишається незмінною, а вона й так занижена».

Аналітик звернув увагу на те, що збитки України тільки на занадто низькій ставці транзиту щороку складають 3,5 млрд. доларів. На переконання експерта, Україна піддалася тиску, нічого не отримавши взамін. «Те, що газотранспортна система залишається у власності України нічого не означає. Ми розуміємо, що при такому рівні ціни українська промисловість втратить конкурентоздатність, не кажучи вже про інші наслідки цього програшу», - зауважив Нарбут.