Пожежа на шахті «Росія»: п'ять гірників - в опіковому шоці

Стан здоров`я 5 гірників, які постраждали сьогодні внаслідок пожежі на шахті «Росія» (м. Селідове, ДП «Селідовевугілля»), медики оцінюють як тяжкий.

Про це сказав по телефону кореспонденту УНІАН Еміль ФІСТАЛЬ, директор Донецького опікового центру Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В. Гусака, куди на лікування були транспортовані потерпілі шахтарі.

«Із Селідового нам доставили 5 гірників, у них опіки шкіри і опіки дихальних шляхів, від 20% до 60%, по-різному, - повідомив Е.ФІСТАЛЬ. - Стан поки що оцінюємо як тяжкий, адже є ураження дихальних шляхів. У них у всіх зараз опіковий шок».

Як повідомляв УНІАН, пожежа на шахті «Росія» виникла сьогодні о 6.52 у першій північній лаві. На початок аварії під землею знаходилися 162 гірники, з них у зоні задимлення - 21 людина. Всі вони самостійно вийшли з шахти. На шахту виїхали 4 відділення рятувальників і 3 реанімаційно-протишокові групи лікарів.

Внаслідок цієї пожежі постраждали 10 шахтарів, які були доставлені до лікувальних установ – 5 чоловік у Донецький опіковий центр і 5 – в інші лікарні м. Селідове.

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду в Донецькій області створена і розпочала роботу комісія з розслідування обставин і причин групового нещасного випадку з гірниками шахти «Росія».