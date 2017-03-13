Резніченко: на Дніпропетровщині безкоштовний проїзд у маршрутках сім'ям загиблих бійців АТО продовжений на 2017 рік

Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.

«У 2016 році рідні загиблих бійців АТО отримали картку «Сім'я героя». Вона гарантувала безкоштовний проїзд в міжміських і приміських маршрутках області. Пільга була розрахована до кінця 2016-го. У 2017 році обласна асоціація воїнів АТО і транспортники оновили домовленості. Термін дії карти продовжили до кінця цього року», - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Картку «Сім'я героя» отримали близько 1 тисячі родичів загиблих бійців АТО. Скористатися правом безкоштовного проїзду вони можуть незалежно від того, скільки пільгових місць у салоні вже зайнято. Разом з карткою «Сім'я героя» водієві слід показувати посвідчення члена сім'ї загиблого бійця АТО.

На зворотному боці картки є телефони Центру допомоги учасникам АТО, управління інфраструктури ОДА та автовокзалу для тих, у кого виникають питання з приводу користування цією пільгою.

У Дніпропетровській області більше 200 приміських та 240 міжміських маршрутів.

Як повідомлялося, у своєму інтерв'ю виданню «Главком» Валентин Резніченко зазначив, що цілий ряд соціальних, економічних та організаційних ініціатив, які були реалізовані у Дніпропетровській області за останній час, здійснені завдяки діяльності команди президента Петра Порошенка, яку він представляє на посаді голови ОДА.

«Це не команда Резніченко, а команда Президента, оскільки він відповідає за інститут губернаторства, а ми просуваємо його ініціативи. Я часто чую, що у Петра Порошенка невелика лавка запасних. Але його команда сильна і працює, знаю це по собі, тому що я і мої соратники - її частина», - зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації.