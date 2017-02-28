Блокадники заявили про штурм "тітушками" їхніх позицій у Кривому Торці

Учасники блокади на сторінці Штабу у Facebook повідомляють, що озброєні "тітушки" штурмують переважаючими силами (у 5-6 разів більше).

Блокадники стверджують, що для прикриття поряд присутні пенсіонерки та телекамери, поліція нібито повністю бездіяльна.

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"Отримав легке ножове поранення у ногу один із захисників редуту. Намагаються захопити тепловози з вугіллям та знищити редут", - йдеться у повідомленні Штабу блокади.

За попередніми даними учасників блокади, "тітушки" — з однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса. Зазначається, що редутам відправлена допомога; підкріплення підтягується й до "тітушок", зараз йде бій, стверджують у Штабі.

Водночас начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Вячеслав Аброськін повідомив про затримання 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади окупованих територій Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних, по яких антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено. Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів щонайменше 9 областей країни.

У зв'язку з цим 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду вже засудили представники Євросоюзу і США. При цьому президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосили на неприпустимості такої форми протесту, оскільки вона прямо впливає на економіку країни і ризикує спровокувати негативні процеси, а саме - скорочення виробництва, втрату валютної виручки і зростання безробіття в металургії та енергетиці.