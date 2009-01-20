ПриватБанк назвали найкращим на валютному ринку FOREX в Україні

Міжнародне ділове видання Global Finance визнало КБ "ПриватБанк" найкращим банком-оператором валютного ринку FOREX в Україні. Про це сказано в повідомленні прес-служби "Приватбанку", переданому агентству УНІАН.

Так, згідно з повідомленням, "ПриватБанк" визнано найкращим банком України за підсумками щорічного рейтингу найкращих світових операторів валютного ринку «World`s Best Foreign Exchange Banks 2009».

За інформацією прес-служби, переможців обрали голосуванням журі, до складу якого увійшли фінансові аналітики, що управляють корпораціями, експерти у сфері банківських технологій, а також редактори журналу Global Finance. Під час відбору лауреатів до уваги брали такі критерії: обсяг операцій, частка ринку, географічне покриття, сервіс для клієнтів, конкурентоспроможні ціни, використання новаторських технологій.

«Український "ПриватБанк" уже п`ятий рік поспіль входить до числа найкращих світових банків - операторів валютного ринку FOREX» - цитує прес-служба банку січневий номер Global Finance.

Довідка УНІАН. ЗАТ КБ «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) засновано 1992 року. Активи банку на 1 жовтня 2008 р. становили 73 млрд. 412 млн. 392 тис. грн., зобов`язання - 65 млрд. 716 млн. 995 тис. грн., власний капітал - 7 млрд. 695 млн. 397 тис. грн. Статутний капітал банку за 9 місяців ц.р. збільшився більш як удвічі і на 1 жовтня 2008 р. становив 5 млрд. 684 млн. 882 тис. грн.

Чистий прибуток ЗАТ КБ «ПриватБанк» у січні-вересні 2008 року становив 791,489 млн. грн.

За даними Національного банку України, на 1 жовтня 2008 р. основними акціонерами банку були Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ (володіє 45,95% акцій), Геннадій БОГОЛЮБОВ (45,79%). Крім того, кожен з цих акціонерів опосередковано володів 6,14% капіталу банку.