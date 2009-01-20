Автомати у київському метро прийматимуть лише дві купюри

Після зниження тарифу на проїзд з 2 грн. до 1,7 грн. в автоматах метро Києва можна буде купити 1 або 5 жетонів, використовуючи відповідно купюру в 2 або 10 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник КП “Київський метрополітен” Петро МІРОШНИКОВ.

Так, на запитання, чи вирішено вже проблему з розрахунком пасажирів за придбані жетони, пов’язану зі зниженням тарифу на 30 копійок, начальник столичного метрополітену сказав: “Переобладнаємо автомати. Є технічне рішення, але знадобиться час. Я думаю, що протягом двох тижнів ми переобладнаємо всі автомати, але каси торгуватимуть... Можуть виникнути незручності”.

За словами П.МІРОШНИКОВА, будуть автомати двох типів: з продажу одного чи п`яти жетонів, тобто на 2 грн. і на 10 грн. Видаватиметься здача в 30 копійок – 3 монети по 10 копійок і 3 монети по 50 копійок.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня під час розширеного засідання Антимонопольного комітету України за участю мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було ухвалене рішення про зниження тарифу на проїзд у столичному метро на 30 коп., у наземному транспорті – на 50 коп.

Як наголошувалося на засіданні, нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті Києва мають набрати чинності 23 січня.

До цього КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з 4 листопада 2008 року в 3-4 рази, проте 11 грудня Антимонопольний комітет України ухвалив рішення порушити справу про незаконність підвищення тарифів на проїзд у київському електротранспорті щодо Київської міської державної адміністрації, Київського метрополітену і "Київпастрансу".