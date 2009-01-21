Ющенко: документи на нафтопровід Одеса-Броди готові для Євросоюзу

Найближчим часом у Брюсселі буде презентовано техніко-економічне обгрунтування нафтопроводу «Одеса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на прес-конференції у Чернігові.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зазначив, що у найближчі тижні в Єврокомісії буде презентовано відповідний проект.

Також Президент повідомив, що до квітня мають бути узгоджені об’єми поставок нафти, завершено пошук потенційних структур з наповнення нафтопроводу.

«Тобто, виходимо на фінальну пряму», - сказав Президент.