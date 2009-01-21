У Київському метро з'явився перший поїзд української розробки (фото)

На Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену від сьогоднішнього дня почав курсувати новий сучасний потяг виробництва ВАТ “Крюківський вагонобудівний завод”.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії пуску цього потяга були присутні перший заступник голови КМДА Денис БАСС, начальник КП “Київський метрополітен” Петро МІРОШНИКОВ та представники підприємства-виробника.

Д.БАСС зазначив: “Той потяг, який ми зараз запускаємо – це перший вагон української розробки, який фактично був розроблений за рахунок коштів київського бюджету. Ми повністю оплатили розробку. Він нам коштував удвічі дешевше, ніж ті вагони, які ми раніше купували російського виробництва, які фактично технології 30-річної давності. Тут принципово новий дизайн та принципово нове начиння потяга”.

Він наголосив, що у новому потягу керування відбувається за допомогою комп’ютера, сідіння є більш комфортабельними, а вагони мають більшу пасажироємність.

“Такий потяг вміщує на 200 людей більше, ніж ті, що зараз експлуатуються. У години пік такі потяги суттєво розвантажать (лінію метро - УНІАН), тому що вони на 15% можуть бути пасажиромісткішими, ніж ті, що зараз в експлуатації”, - підкреслив Д.БАСС.

Також, за його словами, вагони мають нову систему вентиляції, шумоізоляції, нову систему дверей.

“Тобто, це потяг нового покоління. Більше того, ми будемо його зараз ще дорозробляти, звертатися до виробника, щоб ми могли використовувати вже потяги перемінного струму, які більш економічновигідніші”, - сказав він.

Д.БАСС повідомив, що цього року для столичного метрополітену планується закупити 100 вагонів.

“Найближчим часом ми оголосимо тендер і будемо намагатися віддавати перевагу й українському виробництву, і найменшій вартості”, - зазначив перший заступник міського голови Києва.

Голова правління ВАТ “Крюківський вагонобудівний завод” Євген ХВОРОСТ, у свою чергу, зазначив, що при розробці вагонів метро було взято до уваги кращі зразки, що виготовляються в Європі, зокрема, це конструкція притулено-зсувних дверей, система кондиціонування. Зараз, за його словами, підприємство працює над розробкою потяга з асинхронним приводом, енергоекономнішим.

За його словами, вагони цього року надійдуть у серійне виробництво. На сьогодні можливе виробництво на підприємстві 50 таких вагонів на рік. Передбачається, що їх використовуватимуть у метрополітенах Києва, Харкова, Дніпропетровська та Донецька, де метро зараз будується.

Є.ХВОРОСТ зазначив, що завод готується до тендера, який оголосить столична влада, на придбання рухомого складу для метро, і висловив сподівання, що партію вагонів завод поставить Києву вже цього року.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2006 р. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» передав у дослідну експлуатацію київському комунальному підприємству "Київський метрополітен" перший вітчизняний потяг. На той час директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Микола ШАВЛОВСЬКИЙ повідомив, що тодішній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО провів нараду і затвердив протокол фінансування першого дослідного зразка. Відповідно до підписаного у 2006 р. документа, Крюківський завод одержав аванс за розробку і виготовлення нового потяга у розмірі 10,5 млн. грн., вартість всього потяга (дослідного зразка) становила 21 млн. грн. Передбачалось, що остаточні розрахунки завод одержить після завершення виготовлення одного повного рухомого складу.

Фото Максима Левіна / УНІАН