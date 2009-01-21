Україна підвищить ставку за транзит російського газу до $3 у 2010 році

Наступного року ставка за транзит російського газу територією України становитиме близько трьох доларів за тисячу кубометрів на 100 кілометрів.

Про це в ефірі "5-го каналу" заявив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

За його словами, наступного року ціну на блакитне паливо для України визначатимуть за спеціальною формулою і вже без жодних пільг та знижок. Але Україна зможе, у свою чергу, підвищити ставку за транзит російського газу більш ніж у півтора рази - до трьох доларів США за тисячу кубометрів на 100 кілометрів.

"Близько 3 (доларів) буде ставка на транзит у 2010. Після проведення всіх розрахунків – це, можливо, 2,7-3,2. Я би не рахував середню ставку на транзит. Кожна країна і кожний суб`єкт, який має відповідну угоду з "Газпромом", має свою формулу і свою визначену ціну. Україна має, по домовленості, відповідну формулу, по якій буде розраховуватися ставка на транзит", - сказав Ю.ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна в 2009 році одержала знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

20 січня в управлінні інформації ВАТ «Газпром» повідомили, що у першому кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тисячу кубометрів. Вона розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 і змінюватиметься за формулою щокварталу.

За словами голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА, базова ціна становитиме 450 доларів за 1 тис. куб. газу.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ціна газу на кордоні РФ з Україною в 2009 році становитиме 228,8 доларів за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України становитиме 153,9 доларів за тисячу кубометрів.