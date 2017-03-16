В Одесі активісти пікетували консульство Росії, де засмажили "двоголового орла" (фото, відео)

В Одесі сьогодні активісти пікетували Генеральне консульство РФ, де засмажили «двоголового орла». Як передає кореспондент УНІАН, акція під назвою «Крим — це Україна» зібрала понад 100 українських активістів, які нагадали про незаконне захоплення Криму Росією.

Представники громадської організації «Автомайдан Одеса» і руху «Державницька ініціатива Яроша» включили гучну патріотичну музику і влаштували імпровізовану страту «Російської імперії». Прямо перед будівлею консульства учасники акції засмажили півня, до якого прикріпили другу голову, символізуючи двоголового орла – один із символів державного герба РФ. Півня було прикрашено прапором Росії.

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«Сьогодні три роки, як країна-агресор провела псевдореферендум і анексувала Крим. Ми провели акцію-флешмоб і засмажили на мангалі у вигляді Кремля символ рашистської імперії - двоголового півня, нанизаного на прапор Росії», - сказала одна з організаторів акції, керівник Центру допомоги учасникам АТО Наталія Кручиніна.

Активісти заявили, що пам'ятають про незаконне захоплення Криму Росією і пообіцяли зробити все, щоб повернути Крим Україні.