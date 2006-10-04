Янукович розраховує на 130 доларів

Кабінет Міністрів України розраховує, що ціна за імпортований газ у 2007 році становитиме 130 доларів за тисячу кубометрів. Про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він відзначив, що остаточна ціна імпортного газу буде відома в жовтні.

«Ми розраховуємо, що ціна буде на рівні 130 доларів. Виходячи з цих розрахунків, ми повинні рахувати наші макроекономічні показники», - сказав прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році Україна імпортує газ по 95 доларів за тисячу кубометрів.

Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту бюджету на 2007 рік виходив з ціни на газ в 135 дол./1 тис. куб. м.

27 вересня ц.р. під час переговорів у Москві міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА з головою правління ВАТ "Газпром" (РФ) Олексієм МІЛЛЕРОМ було визначено ресурсну базу поставок газу до України в 2007-2009 рр. в обсягу 55 млрд. куб. м щорічно.

Також сторони обговорили підходи до формування ціни на газ середньоазіатського походження на період 2007-2009 рр., яка базуються на ринкових принципах і з урахуванням стратегічної співпраці в газовій сфері.

Остаточне оформлення контрактів в частині ціни на газ в 2007-2009 рр. планується завершити до кінця року.