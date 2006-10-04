Україна віддала борги Туркменбаші

Україна виплатила Туркменістану борги за газ, поставлений у 2003-2005 роках. Про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв’ю “5-му каналу” у вівторок.

Тепер, цитує міністра “Радіо Свобода”, Київ має намір домовлятися про нові поставки газу та інвестиційні проекти в Україні.

Як повідомляв УНІАН, зобов`язання «Нафтогазу України» за поставлений до 2006 року туркменський газ станом на 5 червня 2006 року становили 64,2 млн. доларів. Компанія в рахунок розрахунків за газ планувала поставити в Туркменістан до вересня-жовтня труби великого діаметру на суму 59,468 млн. доларів та інше устаткування на суму 4,732 млн. дол.

30 червня українська делегація під час переговорів в Ашгабаті погоджувала графік погашення заборгованості перед Туркменістаном за раніше поставлений природний газ у сумі 64 млн. доларів.

8 вересня міністр палива та енергетики України проінформував прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА, що до 19 вересня Україна планує розрахуватися за борги перед Туркменістаном за поставлений газ.

Як повідомлялося, в грудні 2005 року між Україною і Туркменістаном був підписаний міжурядовий договір на постачання в 2006 році 40 млрд. кубометрів туркменського газу в Україну, але постачань досі не проводилося.

З початку 2006 року Туркменістан припинив постачання природного газу в Україну, незважаючи на існуючі контракти. Україна заявляла про намір відновити з другого півріччя постачання туркменського газу, близько 10-11 млрд. кубометрів по 60 доларів за 1 тисяча кубометрів.