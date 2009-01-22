Курси купівлі-продажу валют в комерційних банках Києва

Сьогодні курс купівлі-продажу долара в комерційних банках столиці становить у середньому 7,76/8,16 грн., євро – 10,02/10,67 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено такі курси гривні до долара та євро:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,90/8,25 грн., євро – 10,00/10,70 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,70/8,05 грн., євро – 9,90/10,50 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 7,70/8,20 грн., євро – 9,94/10,74 грн.;

«Хрещатик» (головний офіс): долар США – 7,65/8,05 грн., євро – 9,90/10,50 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 8,05/8,35 грн., євро – 10,40/11,00 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,70/806 грн., євро – 10,00/10,60 грн.;

Офіційний курс гривні до долара сьогодні не змінився і становить 7,70 грн./дол. США, щодо євро знизився до 9,9407 грн.