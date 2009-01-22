У Запорізькій області розстріляли колишнього працівника міліції

У м. Енергодарі Запорізької області невідомі розстріляли колишнього працівника міліції.

Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління МВС України в Запорізькій області, злочин стався 20 січня пізно ввечері біля будинку, де проживав убитий.

"Тіло чоловіка 1975 р.н. - екс-працівника міліції, який 7 років працював у кримінальному розшуку й торік був звільнений з органів МВС у запас, знайшли о 21.15 біля будинку №46 на вул. Героїв-інтернаціоналістів - будинку, в якому і проживав загиблий. Біля тіла знайдено 7 гільз від ПМ (пістолета Макарова). У тілі 3 кульові поранення - 2 в ноги, одне - у тулуб", - повідомили в Запорізькому ГУ міліції.

За фактом здійснення злочину порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України - "Умисне вбивство".

Триває слідство.