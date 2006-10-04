У зіткненні з вантажівкою загинули дві жінки-податкові інспектори

У Єнакієвому внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки-податкові інспектори.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби територіального управління Держпромміськнагляду по Донецькій області Олена КОМАРЕВСЬКА, ДТП сталося вчора об 11.15.

Дві жінки 1966 і 1969 р.н. – інспектори Кіровського відділення Єнакієвської об’єднаної державної податкової інспекції – на орендованій машині прямували на одне з підприємств міста для проведення планової перевірки.

На шляху проходження машина з інспекторами зіткнулася з великовантажним автомобілем, внаслідок чого всі, хто був в легковому автомобілі - два інспектори ДПА і водій - загинули.