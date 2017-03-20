На Київщині затримали сільського голову на хабарі у 250 тисяч євро

Прокуратура Києва та Служба безпеки України затримали Мартусівського сільського голову Бориспільського району Київської області за одержання хабара у розмірі 250 тис. євро.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Затримали на гарячому Мартусівського сільського голову при отриманні 250 тис. євро», - написав Луценко.

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За його даними, сільський голова одержав хабар за сприяння в отриманні 4 га землі.

Водночас за повідомленням прес-центру СБУ, посадовець вимагав ці кошти від представника комерційного підприємства зі сфери будівництва та логістики за прийняття позитивного рішення щодо виділення в оренду земельної ділянки площею 70 гектарів.

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні сільської ради після одержання всієї суми хабара.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникові про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.